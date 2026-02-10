Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστές έναν 62χρονο οδηγό μοτοσικλέτας και τον πατέρα ανήλικου παιδιού που είχε παρασυρθεί σε τροχαίο ατύχημα, πριν από μερικά χρόνια.

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Τετάρτη (04.02.2026), μετά την αναβολή της δίκης που αφορούσε την παράσυρση του ανηλίκου από δίκυκλο, στην οδό Παπαναστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού επιτέθηκε στον 62χρονο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, τον έριξε στο έδαφος και συνέχισε να τον χτυπά, μέχρι να παρέμβουν αστυνομικός και δικαστικός υπάλληλος και να λήξει το επεισόδιο.

Ο 62χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα. Στην καταγγελία του αναφέρει ότι η οικογένεια του ανήλικου είχε ζητήσει εξωδικαστικό συμβιβασμό με χρηματική αποζημίωση, πρόταση την οποία, όπως ισχυρίζεται, αρνήθηκε, γεγονός που κατά τη γνώμη του, ήταν το κίνητρο της επίθεσης εναντίον του.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του παιδιού δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν:

«Περιμέναμε εκεί από το πρωί. Δεν τον γνώριζα προσωπικά, τον εντόπισαν από τις κάμερες. Δεν τον χτύπησα, με την φόρα που έτρεχα και φώναζα για να τον βρίσω από κοντά, έπεσε κάτω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε το τροχαίο περιστατικό, τονίζοντας πως ο οδηγός της μηχανής παρέσυρε το παιδί και δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια:

«Ο κύριος αυτός παρέσυρε το παιδί και το εγκατέλειψε στον δρόμο. Ήταν 8 χρονών. Προφανώς έτρεχε, δεν ήμουν εκεί την ώρα του ατυχήματος, αλλά δεν σταμάτησε ούτε καν για τις πρώτες βοήθειες».

Όπως υποστήριξε, οι συνέπειες για το παιδί ήταν σοβαρές, τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά:

«Από τότε το παιδί δεν πάει Σχολείο, είχε πάθει και μία μικρή διάσειση. Τα βράδια δεν κοιμάται. Ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερό ότι δεν θυμάμαι τι έγινε έξω από τα δικαστήρια. Ήμουν τόσο συγχυσμένος, μου ήρθε η εικόνα του παιδιού μου εγκαταλελειμμένο στον δρόμο. Είχα βγει εκτός ελέγχου, ήμουν σε σοκ».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η ψυχολογική πίεση επηρέασε και τον ίδιο:

«Μέχρι και εγώ άρχισα να πίνω φυτικά υπνωτικά, γιατί έβλεπα το παιδί μου σε αυτή την κατάσταση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, υπάρχει ασάφεια ως προς τα στοιχεία του ανήλικου που παρασύρθηκε. Ο 62χρονος αναφέρει στην καταγγελία του, ότι το παιδί ήταν κορίτσι, ενώ ο πατέρας κάνει λόγο για τον τότε 8χρονο γιο του. Το τροχαίο φέρεται να έχει συμβεί τον Απρίλιο του 2022. Η υπόθεση πλέον εξετάζεται τόσο σε ποινικό, όσο και σε δικαστικό επίπεδο, με τις Αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές του περιστατικού.