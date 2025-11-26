Συνελήφθησαν χθες (25/11) πατέρας και γιος μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ολόκληρο οπλοστάσιο ανακάλυψαν οι αστυνομικοί

Ειδικότερα, οπλοστάσιο, αποτελούμενο από ένα καλάσνικοφ και μία βαλλίστρα, έκρυβαν 77χρονος και ο 44χρονος γιος του σε αποθήκη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνδρας, ο οποίος είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Όπλα και ναρκωτικά

Σε αποθηκευτικό χώρο κοντά σε κατοικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ένα καλάσνικοφ με δύο γεμιστήρες και ογδόντα πολεμικά φυσίγγια, μία βαλλίστρα με πέντε βέλη, ένα σπρέι πιπεριού και τέσσερις πομποδέκτες (εκ των οποίων οι τρεις φορητοί με ισάριθμα ζεύγη ακουστικών).

Ακολούθησε έρευνα σε δεύτερο σπίτι σε άλλη περιοχή της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου κατασχέθηκαν μικροποσότητα ηρωίνης και εννέα σπόροι κάνναβης. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και μέχρι να απολογηθούν στον ανακριτή παραμένουν υπό κράτηση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, ertnews