Στη σύλληψη μιας 50χρονης οδηγού προχώρησαν, το μεσημέρι της Τρίτης, 12 Αυγούστου, περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός (ελληνικής καταγωγής) κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.