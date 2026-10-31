Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), ένα παιδί 5 ετών, μετά από πτώση από μεγάλο ύψος, σε Εμπορικό Κέντρο, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ, το παιδί θεωρείται πολυτραυματίας. Οι διασώστες του παρείχαν τις Πρώτες Βοήθειες και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, αλλά ούτε και για την κατάσταση της υγείας του 5χρονου.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Α.Τ. Λευκού Πύργου.