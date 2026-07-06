Το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδος, μαζί με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, και τον Δήμαρχο Ωραιόκαστρου, Παντελή Τσακίρη, πραγματοποίησαν αυτοψία στις πληγείσες εκτάσεις από τη φωτιά στον οικισμό της Φιλοθέης.

Αποφασίστηκε πως οι Δήμοι Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Φιλοθέη υπέστησαν υλικές ζημιές δύο σπίτια, τρεις περιφράξεις και τρεις αυλές κατοικιών, καθώς και παραπήγματα που λειτουργούσαν ως αποθήκες.

Ακόμη, σημειώνεται πως τρεις επαγγελματικοί χώροι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ άλλοι τρεις έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και σε πέντε επιχειρήσεις καταγράφονται ζημιές στους αύλειους χώρους τους.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε τα εξής για τη διαδικασία των αποζημιώσεων στους πολίτες που επλήγησαν από τις φωτιές «ενημερώσαμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, για τα κτήρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες. Ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το Φύλλο Αυτοψίας μαζί με ένα Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, το Ε1, το Ε2 και το Ε9 θα προσέλθουν στο Δήμο μαζικά και για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών».

«Σε ό,τι έχει να κάνει με τις Επιχειρήσεις, ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και είπε ότι άρχισαν να πηγαίνουν συνεργεία, ούτως ώστε να κάνει αυτή τις καταγραφές, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις Επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν. Ανακοινώσαμε την απόφαση την οποία έχουν πάρει για τη χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη ζημία την οποίαν έχουν στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί», είπε χαρακτηριστικά για τις επιχειρήσεις.

Ο Υφυπουργός τόνισε πως για την αποκατάσταση των υποδομών θα δοθούν 5 εκατ. ευρώ στους δύο Δήμους, αλλά και στην Περιφέρεια.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Συνεννοηθήκαμε και με τους δύο Δημάρχους και με την Περιφέρεια, σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές. Το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκατομμύρια».

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά ευχαρίστησε την Κυβέρνηση και την Πυροσβεστική για την υποστήριξη, λέγοντας ότι «ευχαριστούμε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν από το βράδυ του Σαββάτου, και καταβάλλουν μέχρι και αυτή την ώρα».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του δημάρχου Παύλου Μελά:

«Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Πάμε να γιατρέψουμε τις πληγές που άφησε πίσω η πύρινη λαίλαπα», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Δημήτρης Ασλανίδης.

Πηγή: Thestival