Συνολικά πέντε πτήσεις από την Κύπρο έφθασαν την Κυριακή στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Φοιτητές και εργαζόμενοι που βρίσκονταν στην Κύπρο επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα ήρθαν στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” δύο πτήσεις από την Πάφο και οι τρεις από τη Λάρνακα.

Η προγραμματισμένη για την Κυριακή πτήση από το Τελ Αβίβ ακυρώθηκε.

Σήμερα Δευτέρα είναι προγραμματισμένο να γίνουν τακτικές πτήσεις από την Κύπρο προς τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην χώρα μας.