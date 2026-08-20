Επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 20 Αυγούστου στην είσοδο διαμερίσματος στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όπου διαμένει αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Άγνωστοι δράστες πέταξαν μπογιές στην πόρτα του σπιτιού και πέταξαν τρικάκια με αναρχικά συνθήματα κατά του κράτους και υπέρ της αποφυλάκισης συντρόφων τους.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το συμβάν και διεξάγει εντατικές έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τους υπεύθυνους.

Πηγή: thestival