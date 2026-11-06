Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Παρασκευής (6/11) στη δυτική Θεσσαλονίκη, την ώρα που βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:45, στην περιοχή του One Salonica, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του ενώ το όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να ελέγξει την πορεία του αυτοκινήτου.

Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού είδαν το ΙΧ να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να αντιδρά ή να επιχειρεί κάποιον ελιγμό προκειμένου να το ακινητοποιήσει.

Η πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε όταν αυτό προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο, που βρισκόταν στην περιοχή.

Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο

Αμέσως μετά το περιστατικό υπήρξε κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας στον άνδρα, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο άνδρας να υπέστη αιφνίδια αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες Αρχές.

Αναστάτωση στην περιοχή

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς το όχημα κινήθηκε για κάποια απόσταση χωρίς έλεγχο πριν τελικά συγκρουστεί με το αστικό λεωφορείο.

Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι προηγήθηκε της απώλειας των αισθήσεων του οδηγού και της ανεξέλεγκτης πορείας του αυτοκινήτου.