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Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο επί σειρά ετών κοινοτάρχης και αργότερα δήμαρχος Νέας Μαδύτου Βλαδίμηρος Όχονος.

Γεννήθηκε στη Νέα Μάδυτο, αποφοίτησε από το 3ο Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης και σπούδασε Ελληνική Λογοτεχνία και Ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε σε δημόσια έργα και αφιέρωσε τη ζωή του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα, Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στη Νέα Μάδυτο.