Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 42 και 45 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης για παράνομη ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο στον Δήμο Χαλκηδόνος.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η παράνομη δραστηριότητα συνεχιζόταν τα τελευταία τρία χρόνια, μετατρέποντας την περιοχή σε εστία μόλυνσης και προκαλώντας σοβαρή οικολογική υποβάθμιση.

Σύλληψη επ’ αυτοφώρω την ώρα της απόρριψης

Το πρωί της Τετάρτης (05/08), οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αγροτεμάχιο της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χαλκηδόνος έναν 42χρονο να σε ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών από ανακαινίσεις.

Τα απόβλητα μεταφέρονταν με φορτηγό ιδιοκτησίας 45χρονου, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 42χρονος οδηγός ενεργούσε κατ’ εντολή του 45χρονου ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Τρία χρόνια περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κίνδυνος πυρκαγιάς

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και άλλων στερεών αποβλήτων στο συγκεκριμένο σημείο επαναλαμβανόταν συστηματικά τα τελευταία τρία χρόνια.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα, τη μετατροπή του χώρου σε εστία μόλυνσης και σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών, τον άμεσο κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της ευρύτερης περιοχής.

Στον Εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.