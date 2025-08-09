Κλειστή για τα οχήματα και ανοιχτή για τους πεζούς θα είναι η Λεωφόρος Νίκης την Κυριακή 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο πιλοτικής πρωτοβουλίας που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης δύο Κυριακές κάθε μήνα.

Η πεζοδρόμηση, από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου, θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών τις ώρες που θα διαρκέσει η πεζοδρόμηση θα αμφιδρομηθούν οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους. Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα διεξάγεται μόνο μέσω των οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως.

Για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι. Σε ανακοίνωσή της ζητεί την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών και καλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις πινακίδες σήμανσης και να προσαρμόζουν ανάλογα την ταχύτητα των οχημάτων τους στις οδούς περιμετρικά της Λεωφ. Νίκης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.