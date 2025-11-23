Ένα βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που δύο διαρρήκτες τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από πτώση περίπου 6 μέτρων από μπαλκόνι σε σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν από τον χώρο που είχαν παραβιάσει.

Σύμφωνα με το Voria.gr, Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Ν.Β. ανέφερε: «Μπήκαμε μέσα με τη σύζυγό μου και τους βρήκαμε στο σαλόνι μπροστά μας. Χωρίς να το σκεφτώ, προσπάθησα να τους κυνηγήσω. Εκείνοι έφυγαν προς το μπαλκόνι από τη μπαλκονόπορτα ενός δωματίου και κρεμάστηκαν στα κάγκελα για να πηδήξουν. Το κάγκελο δεν άντεξε το βάρος τους και έπεσαν στο κενό από περίπου 6 μέτρα. Το ίδιο το κάγκελο έπεσε πάνω τους».

Πάνω τους βρέθηκαν τα δύο κινητά και τα χρυσαφικά που είχαν προλάβει να κλέψουν.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, οι γείτονες έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, οι οποίοι ήταν αδύνατο να διαφύγουν λόγω των σοβαρών τραυμάτων τους. Στο βίντεο που δημοσιεύει η Voria.gr ακούγονται οι κραυγές πόνου των δύο δραστών, οι οποίοι είναι υπήκοοι Αλβανίας.

Ο ιδιοκτήτης προσθέτει ότι τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους: «Πάνω τους βρέθηκαν τα δύο κινητά και τα χρυσαφικά που είχαν προλάβει να κλέψουν». Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού που τους περίμενε με αυτοκίνητο.

Και οι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα, σε βάρος του 33χρονου, υπηκόου Αλβανίας, εκκρεμούσαν δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης των αρχών του Λουξεμβούργου για κλοπή, διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα κλοπής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, χρήση πλαστογραφίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.