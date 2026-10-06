Στα χέρια των αστυνομικών αρχών κατέληξε ένας 62χρονος υπήκοος Κροατίας, ο οποίος επιχείρησε να εξαπατήσει για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις δύο ημέρες τον ίδιο ιδιοκτήτη καταστήματος αγοράς χρυσού στην περιοχή της Χαριλάου.

Η παράνομη δραστηριότητα του δράστη ξεκίνησε το περασμένο Σάββατο, όταν εμφανίστηκε στο εν λόγω κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον επιχειρηματία ότι τα χρυσαφικά, δύο αλυσίδες και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ήταν γνήσια. Από τη συναλλαγή αυτή εισέπραξε το ποσό των 2.200 ευρώ, όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι τα κοσμήματα ήταν κάλπικα.

Ο 62χρονος, με περίσσιο θράσος, επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην ίδια επιχείρηση προσπαθώντας να πουλήσει ακόμα μία υποτιθέμενη χρυσή αλυσίδα. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης είχε ήδη αντιληφθεί την απάτη που είχε υποστεί τις προηγούμενες ημέρες. Διατηρώντας την ψυχραιμία του, υποψιάστηκε αμέσως τον πελάτη και κάλεσε την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι οποίοι ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.