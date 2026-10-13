Ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή επιβλήθηκε από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης σε 38χρονο ιδιοκτήτη πίτμπουλ.

Tο πίτμπουλ επιτέθηκε και κατασπάραξε ένα μικρόσωμο σκυλί ράτσας μαλτέζ, ενώ τραυμάτισε και την 57χρονη ιδιοκτήτριά του, όταν εκείνη προσπάθησε να το προστατεύσει.

Η αιματηρή επίθεση στον Εύοσμο και η απόφαση του δικαστηρίου

Το συμβάν σημειώθηκε τον Μάιο του 2024 στον Εύοσμο, όταν το πίτμπουλ διέφυγε κάτω από την περίφραξη αυλής επαγγελματικού πολυχώρου όπου φυλασσόταν.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για το πλημμέλημα της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμέλειας, κατηγορία στην οποία μετατράπηκε η αρχική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη με παράλειψη και ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Παράλληλα, αθωώθηκε για την κατηγορία της θανάτωσης ζώου συντροφιάς, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται ο ενδεχόμενος δόλος.

Κατά την κατάθεσή της, η 57χρονη ανέφερε πως είχε βγάλει βόλτα το υπερήλικο σκυλάκι της, το οποίο αντιμετώπιζε δυσκολία στο βάδισμα, όταν δέχθηκαν την αδικαιολόγητη επίθεση.