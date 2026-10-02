Στους κατοίκους της Άνω Τούμπας παραδόθηκε επίσημα την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το αναπλασμένο Πάρκο Κρυονερίου, έπειτα από ενέργειες της διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης και της τοπικής κοινότητας.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, βρέθηκε στο σημείο, υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή της εικόνας του χώρου αποτελεί καρπό της στενής συνεργασίας με τους ενεργούς πολίτες.

Παρά τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την εξασφάλιση άδειας από το Δασαρχείο, το πάρκο απέκτησε νέο αστικό εξοπλισμό, πράσινο και υποδομές, ενώ παράλληλα διασώθηκε και η ιστορική κρήνη που συνδέεται με τα γαλλικά στρατεύματα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η επίσημη παράδοση του Πάρκου Κρυονερίου

Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της Άνω Τούμπας έγινε πραγματικότητα με την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης και την επίσημη παράδοση του Πάρκου Κρυονερίου στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επισκέφθηκε τον χώρο που βρίσκεται σε απόσταση «αναπνοής» από την περιφερειακή οδό, συνομίλησε με τους περίοικους και τόνισε τον κομβικό ρόλο που διαδραμάτισε η κινητοποίηση των πολιτών.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Αγγελούδης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Με πρωτοβουλία των κατοίκων κάναμε άπειρες απόπειρες και μαζεύαμε τόνους από σκουπίδια. Αυτός ο χώρος στο Κρυονέρι είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να καταφέρουν πολλά πράγματα για τη γειτονιά τους. Σήμερα παραδίδεται ένα πάρκο που δημιούργησαν οι πολίτες. Θα το είχαμε παραδώσει νωρίτερα, εάν δεν μας καθυστερούσε το Δασαρχείο. Όσο λειτουργικός κι αν γίνει ένας Δήμος, εάν δεν υπάρχουν ενεργοί πολίτες για να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Εκ μέρους της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κρυονερίου, η Κατερίνα Σιάμκουρη ευχαρίστησε τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, Βασίλη Διαμαντάκη, υπενθυμίζοντας πως η πρώτη αυτοψία στο σημείο πραγματοποιήθηκε ένα πρωινό του Φεβρουαρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου.

Οι εργασίες ανάπλασης και οι γραφειοκρατικές δυσκολίες

Για την αποκατάσταση του χώρου, που για χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένος και γεμάτος μπάζα, απαιτήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού. Όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Διαμαντάκης, μόνο τις τελευταίες ώρες πριν την παράδοση απομακρύνθηκαν τέσσερα φορτηγά με μπάζα και ογκώδη υλικά.

Η υλοποίηση της ανάπλασης απαιτούσε πολύμηνο αγώνα δρόμου, καθώς ήταν απαραίτητη η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Γενικό Γραμματέα Δασών, η εκπόνηση σχετικής μελέτης και η εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω τροποποίησης του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων κατασκευάστηκε ξύλινη περίφραξη και τοποθετήθηκαν νέα κιόσκια και παγκάκια, πραγματοποιήθηκαν νέες δενδροφυτεύσεις και τοποθετήθηκαν ζαρντινιέρες με λουλούδια, ενισχύθηκε ο φωτισμός για τις βραδινές ώρες, τοποθετήθηκαν καλάθια απορριμμάτων και υδροδοτήθηκε η βρύση του πάρκου.

Στον χώρο φιλοξενείται επίσης το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, καθιστώντας την περιοχή κατάλληλη για αναψυχή και τοπικές εκδηλώσεις. Στην τελετή παράδοσης παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Λάζαρος Ζαχαριάδης, Χρήστος Τζελέπης, Γιώργος Αρβανίτης και η Πρόεδρος της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, Ρίτσα Παπαθωμά.

Η ιστορική Κρήνη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το Πάρκο Κρυονερίου φέρει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκεται δημόσια κρήνη με ιστορία άνω του ενός αιώνα. Η κρήνη κατασκευάστηκε από γαλλικά στρατεύματα που είχαν στρατοπεδεύσει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για την υδροδότηση των στρατιωτών και των ζώων της στρατιάς.

Με τη διάνοιξη της περιφερειακής οδού, η ιστορική βρύση είχε θαφτεί κάτω από λάσπες, μέχρι που οι κάτοικοι ανέλαβαν να την «απελευθερώσουν» και να την καθαρίσουν.

Προκειμένου να προστατευθεί η κρήνη από τις λάσπες που συσσωρεύονται σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων, οι κάτοικοι ζήτησαν από την εταιρεία που εκτελεί τα έργα του Flyover τη μεταφορά τσιμεντένιων διαχωριστικών μπαρών.

Ο κ. Αγγελούδης δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει προσωπικά με την κατασκευαστική εταιρεία για την οριστική διασφάλιση του μνημείου, ενώ οι κάτοικοι προγραμματίζουν ανοιχτή εκδήλωση για όλη τη γειτονιά το αμέσως επόμενο διάστημα.