Με πορεία προς το τουρκικό προξενείο ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την 107η επέτειο από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που διοργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Στην κεφαλή της πορείας ήταν πανό της Ομοσπονδίας και τα λάβαρα των συλλόγων, ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Πόντος, Κύπρος, Αρμενία, όχι άλλη γενοκτονία».

H αστυνομία είχε στήσει φραγμό στην οδό Αγίου Δημητρίου για να εμποδίσει τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν στο προξενείο.

Προηγήθηκε εκδήλωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας, με κεντρικό ομιλητή τον εκδότη και συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη, ο οποίος επισήμανε την ανάγκη η Ελλάδα να κινηθεί μεθοδικά και να δράσει με σχέδιο για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου, τονίζοντας στην ομιλία της ότι τιμούμε τα 353.000 θύματα της Γενοκτονίας και τους απογόνους τους που κράτησαν δυνατές τις μνήμες, τις ρίζες τις παραδόσεις.

Χαιρετισμό απηύθυναν η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, η αντιδήμαρχος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Κούλα Γιαννακίδου, εκπροσωπώντας τον δήμαρχο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Τζιαφάς, εκπροσωπώντας τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και ο πρώτος αντιπρόεδρος Παμποντιακής Ομοσπονδίας, Νικόλαος Κοέντας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή, όταν η 13χρονη μαθήτρια με οπτική αναπηρία Λουκία Κασαμάκη τραγούδησε και απήγγειλε ποίημα για τον ποντιακό ελληνισμό.