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Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν φοιτητικά σωματεία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (27/08).
Οι διαδηλωτές κατευθύνονταν προς το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν την διαμαρτυρία τους κινούμενοι κατά μήκος του πλακόστρωτου της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς τον χώρο της πρωθυπουργικής επίσκεψης.
Ωστόσο, η πορεία δεν κατάφερε να φτάσει στην είσοδο του κτηρίου λόγω της Αστυνομικής παρουσίας.