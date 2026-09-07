Σε τροχιά πλήρους αποκατάστασης και αξιοποίησης εισέρχεται το ιστορικό Κυβερνείο στη Θεσσαλονίκη, μέσα από τη σύμπραξη της ΕΤΑΔ, του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και της Βουλής των Ελλήνων.

Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αναλυτικά σχέδια που θα μετατρέψουν το εμβληματικό κτήριο της Καλαμαριάς σε έναν ανοιχτό, δημόσιο χώρο πολιτισμού και δημοκρατίας.

Στον διαδικτυακό χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υπογράμμισε ότι στόχος της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 δεν είναι απλώς η συντήρηση ενός διατηρητέου μνημείου, αλλά η ουσιαστική επιστροφή του στην πόλη. Το Κυβερνείο σχεδιάζεται να αποτελέσει σταθερό σημείο παρουσίας του Κοινοβουλίου στη Βόρεια Ελλάδα, φιλοξενώντας περιοδικές συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, καθώς και εκθέσεις, πολιτιστικές και επιστημονικές δράσεις.

Φωτογραφίες από την παρουσίαση:

Από την πλευρά της, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, παρουσίασε την πορεία των μελετών και το όραμα για τη νέα εποχή του κτηρίου. Αφού ολοκληρώθηκαν οι πρόδρομες μελέτες αποτύπωσης και η αξιολόγηση διεθνών παραδειγμάτων, ο ανάδοχος που εκλέχθηκε τον Απρίλιο του 2026, προχωρά στη διαμόρφωση του πιλοτικού προγράμματος με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του χώρου. Το σχέδιο περιλαμβάνει δημιουργικές δραστηριότητες, μουσικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος, οι οριστικές μελέτες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του δευτέρου τριμήνου του 2027, οπότε και θα ακολουθήσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Η διαγωνιστική διαδικασία για το κατασκευαστικό σκέλος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ανάδοχο εντός του 2028, με τους μηχανικούς να υπολογίζουν τη διάρκεια των εργασιών σε περίπου δύο χρόνια.

Το συνολικό κόστος, η πηγή χρηματοδότησης και ο τελικός φορέας διαχείρισης, θα προσδιοριστούν επακριβώς με την ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης.

Την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη του έργου εξέφρασαν στους χαιρετισμούς τους ο Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, καθώς και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος χαρακτήρισε την παρέμβαση ως ένα βαθιά καινοτόμο αναπτυξιακό έργο που θα ενισχύσει τη μοναδικότητα της Θεσσαλονίκης.