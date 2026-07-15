Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 24χρονος φοιτητής που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εμπλοκή του στη φονική εμπρηστική επίθεση της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Η επίθεση, που σημειώθηκε στην περιοχή της Χαριλάου, είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Με την απόφαση αυτή για τον τρίτο κατηγορούμενο ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των προφυλακίσεων, καθώς ήδη τον δρόμο για τη φυλακή έχουν πάρει ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης.

Η απολογία και οι ισχυρισμοί του 24χρονου

Ο 24χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), έκρηξη και εμπρησμό, οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή ή γνώση γύρω από τον σχεδιασμό της τρομοκρατικής επίθεσης. Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι:

Είναι ο διαχειριστής του διαμερίσματος της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο από το επιχειρησιακό ζευγάρι πριν και μετά την πράξη τους.

Είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του σπιτιού σε ένα τρίτο πρόσωπο από τον πανεπιστημιακό του χώρο, το οποίο –όπως ισχυρίστηκε– δεν εμπλέκεται στην υπόθεση.

Δεν γνώριζε προσωπικά τον 29χρονο και την 26χρονη, ούτε είχε ιδέα ότι το οίκημα θα χρησιμοποιούνταν για την προετοιμασία εμπρηστικής επίθεσης.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν στάθηκαν ικανοί να πείσουν τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν ότι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Το μοιραίο λάθος και η εξέλιξη των ερευνών

Η ταυτοποίηση των δραστών από την Αντιτρομοκρατική έγινε εφικτή μέσω της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Όπως προέκυψε, το ζευγάρι των φυσικών αυτουργών έκανε ένα καθοριστικό λάθος: λίγα μέτρα προτού επιστρέψουν στο κρησφύγετο της οδού Παπαδιαμάντη μετά την επίθεση, αφαίρεσαν τις κουκούλες τους, με αποτέλεσμα να καταγραφούν καθαρά τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Την ίδια ώρα, η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν με εγκαύματα. Σε δήλωσή της, τόνισε πως πρόκειται για μια «τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού» και εξέφρασε την πίστη της στη Δικαιοσύνη, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων προσώπων που λειτούργησαν ως ηθικοί αυτουργοί ή παρείχαν υποστήριξη στην οργάνωση.