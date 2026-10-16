Διαταγή προσωρινής κράτησης εκδόθηκε για τον 22χρονο που συνελήφθη σχετικά με την τραγική υπόθεση θανάτου της 20χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA (ecstasy) σε νυχτερινό κλαμπ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος προσήχθη βάσει εντάλματος σύλληψης, αντιμετωπίζει τη βαρύτατη δίωξη της ιδιαίτερα διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον θάνατο.

Ισχυρισμοί αθωότητας και αιτήματα για πραγματογνωμοσύνη

Κατά την απολογία του ενώπιον της 5ης Ειδικής Ανακρίτριας, ο 22χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες στον 20χρονο φίλο της κοπέλας, ο οποίος στη συνέχεια τις παραχώρησε στη νεαρή.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι είναι απλός χρήστης, δικαιολογώντας έτσι τις ποσότητες που εντοπίστηκαν στην κατοικία του, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία απολύτως επικοινωνία με τον έτερο εμπλεκόμενο εδώ και ενάμιση χρόνο. Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ο 22χρονος υπέβαλε αιτήματα για τη διενέργεια τοξικολογικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς και για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Τα ευρήματα των αρχών και το ποινικό παρελθόν

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ύστερα από ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 20χρονη έχασε τη ζωή της στις 10 Οκτωβρίου.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 22χρονου κατασχέθηκαν 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 9,3 γραμμάρια MDMA, δύο φαρμακευτικά δισκία, ζυγαριά ακριβείας, αντικείμενα με υπολείμματα ουσιών, ένα κινητό τηλέφωνο και το ποσό των 150 ευρώ. Για τα συγκεκριμένα ευρήματα σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία, ενώ ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Ελεύθερος με όρους ο 20χρονος φίλος της κοπέλας

Αναφορικά με τη δεύτερη εμπλοκή στην υπόθεση, ο 20χρονος φίλος του θύματος που βρισκόταν μαζί της τη μοιραία νύχτα απολογήθηκε επίσης στην ανακρίτρια. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.