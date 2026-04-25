Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πληροφορίες για παρουσία ομάδας ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν στο σημείο, και προχώρησαν σε ελέγχους, εντοπίζοντας άτομα τα οποία προσήχθησαν για εξακρίβωση στοιχείων.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν για εξέταση συνολικά, περισσότεροι από 15 άνθρωποι.

Οι προσαχθέντες μεταφέρθηκαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, όπου εξετάζεται αν προκύπτουν λόγοι για τη λήψη περαιτέρω μέτρων.