Στη σύλληψη και προσαγωγή έξι ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από τα επεισόδια που ξέσπασαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση κινητοποίησης που είχαν διοργανώσει συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Το χρονικό της έντασης στην Εγνατία

Η αρχική εστία έντασης εκδηλώθηκε επί της οδού Εγνατίας, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, αμέσως μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης, όπου σημειώθηκαν οι πρώτες αναταραχές και η επέμβαση των δυνάμεων της αστυνομίας.

Μεταφορά των επεισοδίων στην οδό Ολύμπου

Λίγη ώρα αργότερα, το σκηνικό της έντασης μεταφέρθηκε βορειότερα, στην οδό Ολύμπου, όπου συνεχίστηκαν οι αψιμαχίες.

Ομάδα κουκουλοφόρων, οι οποίοι λάμβαναν μέρος στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ενάντια στην προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη, κινήθηκε επιθετικά εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε κοντινή απόσταση από το κτίριο του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, με τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα προς το μέρος των αστυνομικών δυνάμεων. Αστυνομική επιχείρηση κατέληξε τελικά στον εντοπισμό και την προσαγωγή των έξι ατόμων.

Η απάντηση της αστυνομίας και η διαφυγή

Η αντίδραση των δυνάμεων καταστολής υπήρξε άμεση, προχωρώντας σε ευρεία χρήση δακρυγόνων καθώς και ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διασπάσουν τον όγκο των επιτιθέμενων.

Υπό την πίεση των χημικών, οι κουκουλοφόροι αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν και εν συνεχεία διέφυγαν, αναζητώντας κάλυψη στα γύρω στενά του κέντρου.