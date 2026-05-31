Στιγμές αγωνίας έζησε μια μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της, όταν ένας άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι, εμφανίστηκε έξω από το σπίτι της οικογένειας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Δρυμού Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Κυριακής (31/05). Στην θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο, η μητέρα και τα παιδιά της έσπευσαν να κλειστούν μέσα στην οικία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης σε έξαλλη κατάσταση αναζητούσε τον σύζυγο της γυναίκας, προκειμένου να «λύσουν» κάποιες προσωπικές διαφορές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ο άνδρας προσήχθη. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου.

Αναμένεται να ολοκληρωθούν οι καταθέσεις για να διαπιστωθεί ο λόγος που τον οδήγησε στην συγκεκριμένη ενέργεια.

