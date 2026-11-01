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Σε 38 προσαγωγές, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και αρκετοί ανήλικοι, προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να αποτρέψουν επεισόδια.

Η παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. σημειώθηκε όταν εθνικιστικές ομάδες από την Ευκαρπία και γειτονικές περιοχές επιχείρησαν να προσεγγίσουν προγραμματισμένη αντιφασιστική συγκέντρωση, η οποία είχε οριστεί για τις 18:00 στην πλατεία Ελευθερίας της Ηλιούπολης.

Οι Αρχές δεν επέτρεψαν την πρόσβαση των συγκεκριμένων ατόμων στον χώρο, αποσοβώντας έγκαιρα τον κίνδυνο συμπλοκών.

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