Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα Δυτικά θα γίνει αύριο, Σάββατο (30/8), μετά τις 10 το βράδυ και ως τα ξημερώματα της Κυριακής (31/8).

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, «το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 κατά τις ώρες 22:15 έως 05:00 της επομένης, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Νεάπολης) και Κ5 (Παπαγεωργίου)».

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Νεάπολης). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται – διεξάγεται μέσω της 2ης εξόδου του Α/Κ Κ6 (Νεάπολης) και μέσω κατάλληλης σήμανσης θα διεξάγεται από τον αστικό ιστό.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.