Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 61χρονου το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο, στο οποίο είχε τοποθετηθεί επίσης κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας. Κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, στάθμευσε το δίκυκλο στην περιοχή της Τούμπας και στη συνέχεια επιχείρησε να κλέψει φορτηγό, εισερχόμενος στο εσωτερικό του.

Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του κρατώντας τσεκούρι και τον τραυμάτισε, πιθανότατα με τη λαβή, στον αριστερό μηρό.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 61χρονου όσο και του ιδιοκτήτη του φορτηγού. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.