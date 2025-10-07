Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και τοποθετώντας φάρο σε αυτοκίνητο, τρεις νεαροί βγήκαν σε… περιπολία, επιχειρώντας να ελέγξουν έναν πολίτη, που για κακή τους τύχη αποδείχθηκε πως ήταν πραγματικός αστυνομικός.

Όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή, αλλά εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, που κλήθηκαν στο σημείο. Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τους συλληφθέντες να είναι 21 και 19 ετών.

Από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, ιδιοκτησίας ενός εξ αυτών, κατασχέθηκαν ο φάρος, όπως επίσης ένα ρόπαλο κι ένα μαχαίρι. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων.