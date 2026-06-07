Βαρύτατο πρόστιμο ύψους συνολικά 270.300 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν 55χρονο άνδρα στη Θεσσαλονίκη ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος τις βαρύτατες συνέπειες του νόμου περί προστασίας των ζώων συντροφιάς.

Ο άνδρας έγινε αντιληπτός να εγκαταλείπει εννέα γατάκια μέσα σε ένα οικόπεδο στη περιοχή της Καλαμαριάς.

Αφού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της περιοχής ο 55χρονος ήρθε αντιμέτωπος με εννέα πρόστιμα, ύψους 30.000 ευρώ το καθένα, αλλά και επιπλέον ένα πρόστιμο 300 ευρώ για τη μη τοποθέτηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής σήμανσης (microchip).

Πηγή: thestival