Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή έλαβε η 29χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου ημεδαπού συντρόφου της, στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι τη διενέργεια της απολογίας της, η κατηγορούμενη, η οποία διώκεται για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων, παραμένει υπό κράτηση.

Οι ισχυρισμοί της κατηγορούμενης περί άμυνας

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η 29χρονη, μέσω της συνηγόρου υπεράσπισής της, φαίνεται να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, δηλώνοντας ότι υπήρξε η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας και ότι δέχθηκε πρώτη επίθεση από τον 24χρονο σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε προανακριτικά στους αστυνομικούς, το χρονικό του επεισοδίου εξελίχθηκε ως εξής:

Αρχικά η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει από το διαμέρισμα του ημιωρόφου και να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές. Ο 24χρονος τη σταμάτησε, της απέσπασε με τη βία το κινητό της τηλέφωνο και την κράτησε εγκλωβισμένη μέσα στο σπίτι.

Εκείνη με τη σειρά της αντέδρασε κάτω από καθεστώς ακραίου τρόμου και φόβου, χωρίς να έχει καμία πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του συντρόφου της.

Αμέσως μετά το συμβάν, ήταν η ίδια που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο νεαρό.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις της δικηγόρου της 29χρονης: