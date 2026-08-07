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Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 15:30 σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 61 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 22ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Θέρμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.