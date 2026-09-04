Κινητοποίηση των πυροσβεστικών αρχών προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Άνω Περαίας, στη Θεσσαλονίκη. Λόγω της φύσης του μετώπου και της εγγύτητάς του σε σπίτια, οι Αρχές προχώρησαν σε άμεση ενεργοποίηση του 112.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχτηκε την πρώτη κλήση για το περιστατικό γύρω στις 17:45. Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 17:50, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για τον κίνδυνο και να παραμείνουν σε εγρήγορση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Περαία της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2026

Ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η επιχείρηση κατάσβεσης συντονίζεται με τη συμμετοχή 25 πυροσβεστών, οι οποίοι συνεπικουρούνται από εννέα υδροφόρα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, με ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συμβάλλει ενεργά και ο Δήμος Θερμαϊκού, διαθέτοντας τις δικές του υδροφόρες.

Η μάχη για να σωθούν τα σπίτια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κύρια ανησυχία των Αρχών εστιάζεται στο γεγονός ότι κοντά στο πύρινο μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ρίξει το βάρος τους στον έλεγχο της περιμέτρου της φωτιάς, με βασικό στόχο να αποτρέψουν την επέκταση των φλογών προς τον οικιστικό ιστό.

Ο συντονισμός της επιχείρησης υποστηρίζεται τεχνολογικά από το ΕΣΚΕΔΙΚ (Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων), το οποίο έχει συνεχή εικόνα της κατάστασης μέσω drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά, με το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης να βρίσκεται ήδη στην περιοχή.