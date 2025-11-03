Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ενοχλήθηκε από τη φασαρία και τα δυνατά γέλια νεαρών μαθητών χθες βράδυ (2/11), και ξεκίνησε να πυροβολεί στον αέρα.

Τα ανήλικα παιδιά βρισκόταν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του 55χρονου, όταν εκείνος ξεκίνησε να πυροβολεί με καραμπίνα στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένα από αυτά. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη του 55χρονου, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Νοσοκομείο της πόλης όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 55χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thess.gr