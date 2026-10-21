Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στα πανεπιστήμια να συμμετέχουν στην κινητοποίηση για ζητήματα που αφορούν τη δημόσια εκπαίδευση και τις συνθήκες φοίτησης.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε το πρωί στο Άγαλμα Βενιζέλου, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Λόγω της κινητοποίησης έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με την κυκλοφορία στην Εγνατία να επηρεάζεται.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, η αύξηση της χρηματοδότησης για σχολεία και πανεπιστήμια, η βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και η πρόσληψη προσωπικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τους φοιτητικούς συλλόγους στο αυξημένο κόστος σπουδών και στη φοιτητική στέγαση. Μεταξύ άλλων, ζητούν περισσότερες θέσεις στις εστίες, μέτρα για τη μείωση του κόστους διαβίωσης, δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, καθώς και ενίσχυση των πανεπιστημιακών υποδομών.

Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης είναι το «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία».

Κλειστοί πέντε σταθμοί του Μετρό

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, από τις 09:00 έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους οι σταθμοί του Μετρό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι και Πανεπιστήμιο, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς στάση.

Προσαγωγές πριν από το συλλαλητήριο

Πριν από την έναρξη της κινητοποίησης, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 10 προσαγωγές στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων. Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, μία από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη.

Οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών σε πολλές πόλεις της χώρας.