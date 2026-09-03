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Στους ρυθμούς της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται η Θεσσαλονίκη, καθώς από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου στις 15:00, τίθενται σε ισχύ οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες.
Με την αστυνομική παρουσία να είναι ιδιαίτερα έντονη, η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί την πρωθυπουργική επίσκεψη και τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις του Σαββάτου (05/09).
Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τιμώμενη χώρα, που φέτος είναι η Ιαπωνία, αλλά και στις διευκολύνσεις που παρέχει στις μετακινήσεις η επέκταση του Μετρό μέχρι τη Μίκρα.
Από σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων στη Λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.
Από αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, από τις 06:00 το πρωί έως και την ολοκλήρωση της επίσκεψης και την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης θα επεκταθούν σε κομβικές οδικές αρτηρίες της πόλης, μεταξύ των οποίων οι οδοί:
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Αγγελάκη
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Εθνικής Αμύνης
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Αγίου Δημητρίου
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Γρηγορίου Λαμπράκη
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Πρίγκιπος Γερμανού
Παράλληλα, από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μετά τις 15:00, αναμένονται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας λόγω των προγραμματισμένων διαδηλώσεων και συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας. Η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. είναι ήδη δρακόντεια στο κέντρο της πόλης.
Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα: Τεχνολογία και κουλτούρα
Φέτος, η ΔΕΘ υποδέχεται ως τιμώμενη χώρα την Ιαπωνία, η αποστολή της οποίας βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας το πνεύμα και τα επιτεύγματα της ασιατικής χώρας.
Οι επισκέπτες της Έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά καινοτόμες δράσεις στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής, της υψηλής τεχνολογίας και των κόμικς, εκθέσεις και παρουσιάσεις γύρω από την ιαπωνική κουλτούρα, αλλά και στοιχεία της ιαπωνικής φιλοσοφίας, με έμφαση στην εσωτερική αναζήτηση και την ενσυναίσθηση.
Μετακινήσεις
Στον τομέα των μετακινήσεων, σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η επέκτασή του μέχρι τη Μίκρα διευκολύνει δραστικά την πρόσβαση των επισκεπτών από και προς την ανατολική πλευρά της πόλης.
Επιπλέον, η διαδρομή με ταξί από το Αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς τον σταθμό της Μίκρας διαρκεί μόλις 10 έως 15 λεπτά. Αντίθετα, αυξημένη ετοιμότητα και υπομονή συνιστάται για όσους μετακινούνται προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης, όπου η κίνηση αναμένεται επιβαρυμένη κατά τις ώρες αιχμής.