Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 18χρονη κοπέλα στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, με πολλαπλά τραύματα.

Η νεαρή κοπέλα, για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, έπεσε στο κενό από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας που διέμενε, επί της οδού Πολυμνίας στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Tο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα (2/10), στις 15:30.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Αφού πρώτα κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.