Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ένας 50χρονος εργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση σε οικοδομή στη Σίνδο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13 Οκτωβρίου 2025), όταν –κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– ο άνδρας έπεσε από σκάλα την ώρα που εκτελούσε εργασίες.

Συνάδελφοί του ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα και είχε χάσει τις αισθήσεις του τη στιγμή της πτώσης.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.