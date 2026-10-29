Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρούν οι Αρχές από απόψε το βράδυ (29/10) στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών για το Flyover.

Ειδικότερα, για σήμερα Πέμπτη (29/10), καθώς και την Παρασκευή (30/10) και το Σάββατο (31/10), θα τεθεί σε ισχύ αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό.

Η διακοπή αφορά το ρεύμα πορείας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο τμήμα που ορίζεται μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας). Οι κυκλοφοριακές αυτές παρεμβάσεις θα εφαρμόζονται καθημερινά κατά τις νυχτερινές ώρες, με έναρξη στις 23:30 και λήξη στις 05:30 τα ξημερώματα της επομένης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τροχαίας αναφέρει:

«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (29/10/2026), την Παρασκευή (30/10/2026) και το Σάββατο (31/10/2026) κατά τις ώρες 23:30΄ εκάστης ημέρας έως 05:30΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) και συγκεκριμένα:

– Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

– Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».