Τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα σημειώθηκε στον Προφήτη Ηλία Πυλαίας όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, έσπασαν τα φρένα ενός φορτηγού. Χωρίς σύστημα πέδησης, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε ένα προπορευόμενο βανάκι, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν σταματημένο στον κόκκινο σηματοδότη.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 68χρονος οδηγός του φορτηγού. Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία καθώς τραυματίστηκε ελαφρά.

Πηγή: thestival.gr