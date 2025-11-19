Σε 17 ανέρχονται πλέον τα δρομολόγια του Προαστιακού που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τη Σίνδο, καθώς σήμερα (19/11) έκαναν πρεμιέρα έξι νέα, δίνοντας τη δυνατότητα σε φοιτητές, εργαζόμενους και καθημερινούς επιβάτες, σε μόλις 11 λεπτά και με κόστος μόνο ένα ευρώ, να φτάνουν γρήγορα και άνετα στον προορισμό τους.

Η διαδρομή γίνεται πιο συχνή, πιο γρήγορη και πιο προσιτή από ποτέ

Το πρώτο τρένο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 05:00 και από τη Σίνδο στις 06:49, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας πιο τακτικής και οικονομικής σύνδεσης, ιδανικής για όσους χρειάζονται καθημερινή μετακίνηση προς το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), τις βιομηχανικές ζώνες και τα γύρω προάστια.

Με τη νέα αυτή αναβάθμιση, η διαδρομή γίνεται πιο συχνή, πιο γρήγορη και πιο προσιτή από ποτέ, ενώ τα συνολικά 17 δρομολόγια προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και μειώνουν σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train και τους Σιδηροδρόμους Ελλάδας (ΟΣΕ), τα έξι νέα δρομολόγια, που έκαναν πρεμιέρα σήμερα, θα εκτελούνται μόνο τις καθημερινές, ενώ τα ήδη υπάρχοντα 11 συνεχίζουν κανονικά όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20/10 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία δοκιμαστικό δρομολόγιο, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και στελεχών της Hellenic Train, του ΟΣΕ και της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα του έργου.

Πώς θα γίνεται η διάθεση των εισιτηρίων

Τα εισιτήρια διατίθενται ψηφιακά, μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Hellenic Train ή από το εκδοτήριο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης (ο σταθμός Σίνδου δεν διαθέτει εκδοτήριο), ενώ σε ό,τι αφορά τις τιμές, διευκρινίζεται ότι το κόστος αυτού, με 50% έκπτωση, διαμορφώνεται σε 50 λεπτά, με 25% σε 80 λεπτά και το ύψος αυτού με επιστροφή έχει καθοριστεί στο 1,60 ευρώ.

Με αφορμή την έναρξη των έξι νέων δρομολογίων του Προαστιακού, η δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά ανέφερε ότι η λειτουργία του Προαστιακού και της λεωφορειακής σύνδεσης δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετακίνησης, ενισχύει την καθημερινότητα φοιτητών και πολιτών και υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής.

