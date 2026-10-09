Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όταν τμήμα σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω σε 14χρονο μαθητή.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε από την πτώση του υλικού και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το τμήμα της οροφής.

Στο σχολείο έσπευσε και ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου, ο οποίος ανέφερε ότι στην οροφή της αίθουσας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια υγρασίας, σημειώνοντας πως δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να προϊδέαζε για την αποκόλληση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να εξετάσουν τον χώρο, ώστε να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την πτώση του σοβά και αν απαιτούνται παρεμβάσεις στο κτήριο.