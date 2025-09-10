Στη σύλληψη 22χρονου για τρεις περιπτώσεις ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη έγινε, χθες το μεσημέρι (10/09) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, καθώς ο νεαρός με την -κατά περίπτωση- βοήθεια τριών συνεργών του, αφαίρεσε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες, τρεις χρυσές αλυσίδες με σταυρό, από πολίτες, προκαλώντας τους φόβο, ενώ σε δύο περιπτώσεις οι δράστες άσκησαν σωματική βία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.