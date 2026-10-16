Ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας οδηγείται σήμερα ο 22χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου της 20χρονης από υπερβολική δόση ναρκωτικών, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε κλαμπ της Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε ως το πρόσωπο που προμήθευσε τις ουσία στον 20χρονο φίλο της κοπέλας, ο οποίος στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, τις μοιράστηκε μαζί της.

Θα παραδεχτεί τη διακίνηση ναρκωτικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να αρνηθεί ότι γνώριζε τόσο την άτυχη 20χρονη όσο και τον φίλο της. Παράλληλα, όπως μεταφέρθηκε από τη συνήγορό του, ο 22χρονος φέρεται να παραδέχεται ότι είχε διακινήσει ναρκωτικά, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό έγινε αποκλειστικά στο πλαίσιο της διάθεσης μεταξύ χρηστών.

Νέες κατηγορίες και ευρήματα

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με τη νέα κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών με σκοπό την πώληση, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες. Συγκεκριμένα, οι αρχές κατέσχεσαν 39 γραμμάρια χασίς, καθώς και ποσότητες MDMA σε μορφή βράχου, αλλά και πάστας.

Ελεύθερος με όρους ο 20χρονος φίλος

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος φίλος της νεαρής, ο οποίος είχες επίσης συλληφθεί μετά το τραγικό συμβάν, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της κοπέλας.