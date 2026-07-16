Ένα εξαιρετικά καλά οργανωμένο και αδίστακτο δίκτυο τοκογλυφίας και εκβιασμών, το οποίο δρούσε συστηματικά στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2022, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων μελών της σπείρας, ανάμεσά τους και ο ένας από τους δύο αρχηγούς, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο έτερος αρχηγός.

Η οργάνωση εκμεταλλευόταν την οικονομική ανάγκη των θυμάτων της, επιβάλλοντας παράνομους τόκους, ενώ ξέπλενε τα εκατομμύρια των κερδών της μέσα από αγορές οχημάτων, εικονικά κέρδη σε στοιχηματικές πλατφόρμες και νόμιμες επιχειρήσεις.

Η καταγγελία που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από μια θαρραλέα καταγγελία θύματος στις αστυνομικές αρχές.

Από τη διερεύνηση της αναφοράς προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν άτομα με έντονη οικονομική ανάγκη και τους χορηγούσαν χρηματικά ποσά με εξοντωτικούς, τοκογλυφικούς όρους.

Όταν οι δανειολήπτες αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες κατά της ζωής και της περιουσίας των θυμάτων, απαιτούσαν υπέρογκα και δυσανάλογα χρηματικά ποσά σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο και προχωρούσαν σε μονομερείς παρατάσεις των προθεσμιών, προσθέτοντας «καπέλο» νέους, παράνομους τόκους.

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε ότι η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, διαθέτοντας αυστηρή ιεραρχική δομή, διαρκή δράση και ξεκάθαρα μοιρασμένους ρόλους.

Το εξελιγμένο «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στη δικογραφία είναι ο μεθοδικός τρόπος με τον οποίο τα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να εισάγουν τα παράνομα κέρδη τους στη νόμιμη οικονομία. Οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει μια σειρά από στρατηγικές νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα):

Τραπεζικές μεταφορές: Πραγματοποιούσαν συνεχείς μεταφορές και καταθέσεις ποσών μεταξύ προσωπικών λογαριασμών για να εξαφανίσουν την αρχική πηγή των χρημάτων. Αγορά περιουσιακών στοιχείων: Αγόραζαν ακριβά οχήματα και κινητή περιουσία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τα πενιχρά δηλωθέντα εισοδήματά τους στην εφορία. Διαδικτυακό στοίχημα: Χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες online στοιχηματισμού, παρουσιάζοντας τα τοκογλυφικά κέρδη ως δήθεν «κέρδη από τυχερά παιχνίδια». Νόμιμες επιχειρήσεις: Διατηρούσαν ενεργές, νόμιμες επιχειρήσεις, μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα κανονικά εισοδήματα, μεταφέροντας χρήματα σε εταιρικούς λογαριασμούς για την κάλυψη τρεχουσών επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Πώς εξαρθρώθηκε η οργάνωση – Τα ευρήματα των Αρχών

Για τον τερματισμό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, οργανώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής.

Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 30χρονος, διαμεσολαβητής της οργάνωσης και των θυμάτων, παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Στις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στις σωματικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

21 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος καρτών SIM,

4 αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζικού ιδρύματος,

2 τιμολόγια πώλησης,

δελτίο τυχερού παιγνίου,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

tablet,

2 επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων,

φύλλο επιταγής,

3 αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο, με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής κερδών, συνολικής αξίας -8.875,29- ευρώ,

χειρόγραφες σημειώσεις,

167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

2 χρυσές λίρες και

το χρηματικό ποσό των 37.280 ευρώ.

Πώς δρούσαν τα μέλη της οργάνωσης

Τα μέλη της οργάνωσης φαίνεται να είχαν ξεκάθαρους ρόλους. Σύμφωνα με την Αστυνομία :

Ο 31χρονος , ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα,

, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα, Ο 34χρονος , ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,

, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών, Ο 33χρονος , μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,

, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της, Ο 30χρονος , είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και

, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και Η 25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.

Βαρύ κατηγορητήριο και ένας αρχηγός σε φυγή

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε ταυτοποιημένα μέλη της οργάνωσης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο ένας εκ των δύο εγκεφάλων της σπείρας, ενώ ο δεύτερος αρχηγός έχει ταυτοποιηθεί πλήρως και αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία-«μαμούθ» η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, βαρύτατα αδικήματα:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Κατ’ επάγγελμα εκβίαση και τοκογλυφία.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Παράβαση της νομοθεσίας για τον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας (αναβολικά/σκευάσματα).

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων του κυκλώματος αλλά και του δεύτερου αρχηγικού μέλους της οργάνωσης.