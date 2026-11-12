Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας έντονα στους χειρισμούς της διοίκησης σχετικά με τις τοποθετήσεις και τις αλλαγές στα ωράριά τους.

Η ΟΛΜΕ και οι τοπικές ΕΛΜΕ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διευκολύνοντας τη συμμετοχή των συναδέλφων τους με την κήρυξη μονόωρης (13:00-14:00) και δίωρης (13:00-15:00) στάσης εργασίας.

«Δεκάδες συνάδελφοι πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο»

Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αποτέλεσαν οι σωρευμένες καταγγελίες για σοβαρές αστοχίες στη διαδικασία των τοποθετήσεων. Σε σκληρή ανακοίνωσή της, η Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης κάνει λόγο για αδιαφάνεια στις ενστάσεις, διαρκείς επανατοποθετήσεις και απόκρυψη του συνόλου των κενών, υπογραμμίζοντας πως το πρόβλημα πλήττει ευθέως την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και τους ίδιους τους μαθητές.

Σύμφωνα με το σωματείο, η έλλειψη πρόβλεψης για τα πραγματικά τμήματα που προέκυψαν από τις μετεγγραφές άφησε εκπαιδευτικούς «υπεράριθμους» ήδη από τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, καταγγέλλεται η πρακτική του «σπασίματος» των κενών σε δύο και τρία κομμάτια, γεγονός που αναγκάζει δεκάδες εκπαιδευτικούς να μετακινούνται διαρκώς μεταξύ διαφορετικών σχολικών μονάδων. Όπως επισημαίνεται, η κατάσταση αυτή απορρυθμίζει τις εφημερίες, τα εξωδιδακτικά καθήκοντα και την κατάρτιση των προγραμμάτων, ενώ παρατηρείται το παράδοξο μόνιμοι εκπαιδευτικοί να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για συμπλήρωση ωραρίου, την ώρα που δίπλα τους τοποθετούνται αναπληρωτές από την ίδια Διεύθυνση.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων

Κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης, οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να θέσουν στη διοίκηση ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, ζητώντας: