Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Τριάδι στη Θεσσαλονίκη, από την άγρια δολοφονία με κατσαβίδι ενός 67χρονου άνδρα, με φερόμενο δράστη τον ίδιο του τον γιο. Η οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε με δραματικό τρόπο το πρωί της Δευτέρας 25/5, όταν η κόρη του θύματος μπήκε στο σπίτι και βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, αντικρίζοντας τον πατέρα της νεκρό μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο αδελφό της.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του νεαρού άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να έχει ήδη παραδεχθεί την πράξη του κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς. Όπως φέρεται να υποστήριξε, όλα συνέβησαν έπειτα από έναν έντονο καβγά που ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Πατέρας και γιος φέρονται να διαπληκτίστηκαν έντονα, με την κατάσταση να οδηγείται σε ακραία βία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος επιτέθηκε αρχικά στον πατέρα του χρησιμοποιώντας αντικείμενο από το εσωτερικό του σπιτιού, πιθανότατα κάποιο έπιπλο, ενώ στη συνέχεια φέρεται να τον τραυμάτισε με κατσαβίδι στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος.

Η βιαιότητα της επίθεσης προκαλεί αποτροπιασμό, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η στάση που φέρεται να κράτησε ο δράστης μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, ο 30χρονος δεν επιχείρησε να καλέσει σε βοήθεια ούτε ενημέρωσε κάποιον για όσα είχαν συμβεί. Αντίθετα, φέρεται να αποσύρθηκε σε άλλο σημείο του σπιτιού και να πήγε για ύπνο, αφήνοντας τον πατέρα του νεκρό μέσα στην κατοικία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αρκετές ώρες αργότερα, όταν η κόρη του 67χρονου άρχισε να ανησυχεί επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά. Η ανησυχία της μεγάλωσε όσο περνούσε η ώρα χωρίς απάντηση και έτσι αποφάσισε να μεταβεί η ίδια στο σπίτι στο Τριάδι.

Εκεί ήρθε αντιμέτωπη με τη σοκαριστική εικόνα του νεκρού πατέρα της και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν στοιχεία από το εσωτερικό της κατοικίας. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ξεκίνησαν αμέσως τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία, αλλά και το ιστορικό των σχέσεων ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι από το περιστατικό, καθώς, όπως λένε, τίποτα δεν προμήνυε μια τόσο βίαιη εξέλιξη. Άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια κάνουν λόγο για ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά σοβαρά περιστατικά στο παρελθόν που να προϊδέαζαν για την τραγωδία που ακολούθησε.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρχαν εντάσεις ή προβλήματα που είχαν προηγηθεί μέσα στην οικογένεια, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από συγγενείς και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος πατέρα και γιου, ώστε να σχηματιστεί πιο καθαρή εικόνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στο φονικό.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η νεκροψία – νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25/5, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του 67χρονου, αλλά και για τη σειρά και τη βαρύτητα των τραυμάτων που έφερε το θύμα.

Ο 30χρονος παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει να διαμορφώνονται με βάση τα στοιχεία της προανάκρισης και τα ευρήματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.