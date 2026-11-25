Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται ότι άφησαν τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι για περισσότερες από πέντε ώρες, στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

Όσο τα δύο παιδιά έκλαιγαν γοερά μέσα στην κατοικία, το ζευγάρι βρισκόταν εκτός σπιτιού. Μάλιστα, όταν εμφανίστηκαν στο σημείο, φέρονται να εξέφρασαν απορία για την παρουσία των αστυνομικών στη γειτονιά τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στους ισχυρισμούς που θα προβάλουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, στην ποινική τους μεταχείριση, καθώς και στην τύχη των δύο ανηλίκων.

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης και έρευνα του Δήμου

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούσαν τα δύο παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, οι εικόνες από το εσωτερικό του σπιτιού καταγράφουν ιδιαίτερα προβληματικές συνθήκες, με σοβαρές ελλείψεις σε καθαριότητα και υγιεινή, ενώ το ένα από τα δύο παιδιά εντοπίστηκε με ακαθαρσίες επάνω του.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο τα δύο παιδιά

Τα δύο ανήλικα εξακολουθούν να φιλοξενούνται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου διακομίστηκαν για να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι να αποφασιστεί το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους, παραμένουν στο νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό τους νοσηλευτικό προσωπικό, ψυχολόγους και διερμηνείς.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές είναι:

Η επιστροφή των παιδιών στη μητέρα τους, υπό την προϋπόθεση της συστηματικής παρακολούθησης από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η μεταφορά τους σε κατάλληλη δομή παιδικής προστασίας.

Το χρονικό της εγκατάλειψης και η διάσωση των δύο νηπίων στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

Το βράδυ του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου, περίοικοι πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης ειδοποίησαν την Άμεση Δράση καθώς άκουγαν επί ώρες, ήδη από νωρίς το απόγευμα, τα ασταμάτητα κλάματα δύο μικρών παιδιών πίσω από την κλειστή πόρτα ενός διαμερίσματος.

Λίγο μετά τις 23:00, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και αφού ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας και δόθηκε εντολή για το άνοιγμα του σπιτιού, χωρίς όμως να εντοπιστεί κλειδαράς, ο Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας και ο συνάδελφός του Νίκος Τζεβελέκης παραβίασαν την πόρτα και απομάκρυναν με τη συνδρομή γειτόνων ένα δίχρονο αγόρι και ένα τετράχρονο κορίτσι που βρίσκονταν αβοήθητα μέσα σε συνθήκες εξαθλίωσης, με σωρούς από σκουπίδια, πεταμένα ρούχα και παπούτσια, και ανυπόφορη δυσοσμία.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκαν καλοντυμένοι η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι ο άνδρας εργαζόταν από τις 14:00, με αποτέλεσμα να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή και να παραπεμφθούν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου η δίκη αναβλήθηκε για σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου με τους ίδιους να παραμένουν υπό κράτηση, ενώ τα δύο αδελφάκια μεταφέρθηκαν κατόπιν εισαγγελικής εντολής υπό προστασία στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.