Στη φυλακή οδηγείται ένας 28χρονος μετά την ετυμηγορία του Δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, καθώς ανάγκαζε μια 13χρονη να του στέλνει, μέσω διαδικτύου, γυμνές φωτογραφίες και βίντεο, και στη συνέχεια πωλούσε το υλικό στο σχολικό της περιβάλλον.

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό – Ποινή κάθειρξης 10 ετών

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για προμήθεια, κατοχή και διάθεση υλικού παιδικής πορνογραφίας και εξώθηση ανήλικης – με απειλές – να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις, ενώ δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Του επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών, όπως και πρωτόδικα, και έτσι οδηγείται στη φυλακή – είχε αφεθεί ελεύθερος ενόψει του Εφετείου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο του 2017

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Μάιο του 2019, όταν η 13χρονη (τότε) μαθήτρια Γυμνασίου, αποκάλυψε στην μητέρα της τον εφιάλτη που βίωνε. Όπως εκμυστηρεύτηκε η ανήλικη, ένας άγνωστος προς εκείνη άντρας την «ψάρεψε» με ψεύτικο προφίλ μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής εφαρμογής, στέλνοντάς της με προσωπικό μήνυμα μία φωτογραφία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του emakedonia, στην οποία απεικονιζόταν τμήμα του γυμνού της σώματος και την οποία είχε στείλει η ίδια παλαιότερα σε έναν φίλο της.

Έτσι, λοιπόν, ο κατηγορούμενος ξεκίνησε να εκβιάζει την μαθήτρια ζητώντας κι άλλες φωτογραφίες με το γυμνό κορμί της και το πρόσωπό της, αλλά και πορνογραφικό βίντεο.

Κατέθεσε στο δικαστήριο με δάκρυα στα μάτια

Όπως είπε με δάκρυα στα μάτια, καταθέτοντας στο δικαστήριο, δεν είχε άλλη επιλογή, αφού ο κατηγορούμενος την απειλούσε πως θα την διασύρει στο σχολείο της και έτσι, υποτάχθηκε στις απειλές, στέλνοντάς του τουλάχιστον δέκα φωτογραφίες και ένα βίντεο, όλα υπό μορφή «βόμβας» (σ.σ. προσωρινή προβολή και μετέπειτα διαγραφή).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μια φωτογραφία φαίνεται πως κατέληξε σε πολλούς χρήστες, ανάμεσά τους και ανήλικος, ενώ φέρεται πως κάποιες φωτογραφίες πωλούνταν στο σχολείο 5 ευρώ η καθεμία.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος, απολογούμενος, παραδέχθηκε τις πράξεις και δήλωσε μετανιωμένος. «Δεν είχα επίγνωση των πράξεών μου. Αν είχα, δεν θα το έκανα», ανέφερε, χωρίς, όμως, να πείσει το δικαστήριο, που τελικώς, του «έδειξε» τον δρόμο προς τις φυλακές.

