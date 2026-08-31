Στην άμεση φυλάκιση 37χρονου οδηγήθηκε η απόφαση του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της 29χρονης συντρόφου του, παρουσία του μόλις 2,5 ετών παιδιού τους.

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών και αποφάσισε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, στέλνοντάς τον απευθείας στη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η 29χρονη περιέγραψε μια σειρά από βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, εστιάζοντας στο συμβάν που οδήγησε στη σύλληψη του 37χρονου.

Όπως κατέθεσε, ο δράστης την κουτούλησε στο πρόσωπο, προκαλώντας της αιμορραγία στη μύτη και το στόμα, με αποτέλεσμα να διακομιστεί για ιατρική φροντίδα. Η ίδια τόνισε ότι το μικρό τους παιδί ήταν παρόν σε κάθε ξυλοδαρμό, ωστόσο συμπλήρωσε στο δικαστήριο πως οι σχέσεις τους έχουν πλέον αποκατασταθεί και δεν επιθυμούσε τον εγκλεισμό του συντρόφου της.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος ομολόγησε τις πράξεις του, αποδίδοντας την επιθετική συμπεριφορά του στον θυμό της στιγμής και ισχυριζόμενος ότι θόλωσε όταν ανακάλυψε πως η σύντροφός του του έκρυβε κάτι.

Παρά τους ισχυρισμούς του και τη μεταμελημένη στάση του, η δικαιοσύνη έκρινε απαραίτητη την έκτιση της ποινής.