Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 37χρονος Ρομά στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταδικάστηκε για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του έπειτα από έντονο καβγά που ξέσπασε με αφορμή μια ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα του TikTok.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για επικίνδυνη ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τριών μηνών.

Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και αποφάσισε η έφεσή του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, οδηγώντας τον αμέσως στη φυλακή.

Η αρχική καταγγελία στην Αστυνομία και η ανάκληση στο δικαστήριο

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει προανακριτικά η γυναίκα στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας και καβγά. Όπως είχε περιγράψει, ο 37χρονος τη χτύπησε με μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ εκτόξευσε και απειλές κατά της ζωής της, επισημαίνοντας μάλιστα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που τον κατήγγειλε για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ωστόσο, η παθούσα επιχείρησε να ανακαλέσει τους αρχικούς της ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε μόνη της όταν γλίστρησε στο μπάνιο του σπιτιού:

Η κατάθεση της παθούσας: «Όλα έγιναν για μια live μετάδοση στο TikTok» , ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας: «Έγινε για το TikTok, καθώς δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε και όταν πήγα στο μπάνιο από τα νεύρα μου, γλίστρησα και έπεσα. Έτσι τραυματίστηκα, δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε». Σε ερωτήσεις της έδρας, υποστήριξε πως «δεν ήξερα τι έλεγα από τα νεύρα μου την ώρα που κατέθετα στην αστυνομία» , περιγράφοντας ότι επέστρεψε από το μαγαζί όπου είχε πάει για να αγοράσει δύο μπίρες, τον είδε να κάνει live μετάδοση, εκνευρίστηκε και στη συνέχεια γλίστρησε στο μπάνιο.

Η απολογία του κατηγορουμένου: Από την πλευρά του, ο 37χρονος ισχυρίστηκε ότι ενώ η σύζυγός του είχε πάει για μπίρες, ο ίδιος έκανε κλήση στο Viber, εκείνη νόμισε ότι έκανε μετάδοση και φώναζε και όταν μπήκε στο μπάνιο άκουσε ένα «μπαμ». Όπως υποστήριξε, τη βρήκε πεσμένη στο μπάνιο, αρνήθηκε ότι αντάλλαξαν βαριές κουβέντες παρά τη ζήλια για το TikTok, και είπε ότι τη μετέφερε στο νοσοκομείο στις 11 το βράδυ.

Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, υπογραμμίζοντας ότι οι πράξεις αποδεικνύονται από την αρχική κατάθεση της παθούσας στην Αστυνομία, τις φωτογραφίες της δικογραφίας, καθώς και τις προηγούμενες καταγγελίες για παρόμοιες πράξεις σε βάρος του.