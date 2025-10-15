Ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θύμα την ανήλικη φίλη της κόρης του κρίθηκε ένας 57χρονος, με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Η υπόθεση δικάστηκε σε δεύτερο βαθμό, με τους δικαστές να επικυρώνουν την πρωτόδικη ποινή φυλάκισης των 2 ετών, χωρίς αναστολή ή μετατροπή, με τη διαφορά ότι τώρα η ποινή είναι εκτελεστή, με συνέπεια ο καταδικασθείς να οδηγηθεί στη φυλακή.

Όπως προκύπτει από την καταγγελία στην αστυνομία, το αδίκημα διαπράχθηκε τον Ιούνιο του 2024, σε περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης.

Ο 57χρονος κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο το παιδί, κάτω των 15 ετών και τη ρώτησε εάν θέλει να της γνωρίσει έναν φίλο του, «όμορφο και καλό παιδί» και 19 χρόνια μεγαλύτερό της.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο καταδικασθείς την ρώτησε ακόμη εάν την ενοχλεί που το πρόσωπο αυτό καπνίζει, αναφέροντας επιπλέον ότι μπορεί να της το γνωρίσει μέσω facebook. Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε στον πατέρα της το τηλεφώνημα που είχε δεχθεί και εκείνος απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι το κορίτσι έκανε παρέα τα καλοκαίρια με την ανήλικη κόρη του 57χρονου και μάλιστα πήγαινε στο σπίτι της.

Για «αστείο» και «ανωριμότητα» εκ μέρους του έκανε λόγο στην απολογία του ο 57χρονος που ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα.